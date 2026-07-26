Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor. Gırar çorbası 4 malzemeyle yapılıyor

Patnos’ta evlerde ve yöresel etkinliklerde sıkça yapılan gırar; dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlanıyor.

Yarpuz ya da nane ile lezzetlendirilen çorba, hem besleyici özelliği hem de kendine özgü aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.