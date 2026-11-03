Yeni James Bond belli oldu. "Callum Turner ile anlaşma sağlandı" iddiası
03.11.2026 15:25
Yeni James Bond filmi için hazırlıklar sürerken, Daniel Craig'in yerine gelecek isim için birçok yıldız aday gösterildi. 007 rolü için seçimin yapıldığı ve bu ismin Callum Turner olduğu öne sürüldü.
Yönetmenliğini Denis Villeneuve’ün üstleneceği, Amazon MGM Studios çatısı altında geliştirilen yeni James Bond filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
2028 yılında vizyona girmesi beklenen filmde James Bond'u canlandıracak oyuncu için aylardır süren arayışın sona erdiği iddiası gündem oldu.
Daha önce de Daniel Craig'in Bond olacağını duyuran gazeteci Roger Friedman, bu kez da yeni James Bond'un Callum Turner olacağını iddia etti.
Kulislerde konuşulan ismin Turner olduğunu duyuran Friedman, oyuncunun eşi Dua Lipa'nın da filmin şarkısını söylemesiyle anlaşmanın tamamlanacağını öne sürdü.
Konuyla ilgili yapım şirketinden bir açıklama gelmezken, kulis iddiasının gündem olmasıyla hayranlar kutlamalara başladı.
FİLMİN SENARYOSU STEVEN KNIGHT'A EMANET
Senaryosunu Steven Knight'ın kaleme alacağı yeni James Bond filminin çekimlerinin 2027 yılında başlaması bekleniyor. Detayları sır gibi saklanan filmin serinin devamı değil, yeni bir başlangıç olması bekleniyor.
Öte yandan daha önce yeni Bond için istenen kriterler açıklanmış ve 30'lu yaşlarda bir İngiliz oyuncunun seçileceği gündem olmuştu. Turner'ın bu kriterlere uygun olması da iddiaları destekledi.
1990 yılında Londra'da dünyaya gelen Callum Turner, modellikten oyunculuğa yöneldi. Fantastik Canavarlar serisiyle şöhreti yakalayan Turner, “The Boys in the Boat”, “Masters of the Air”, “One Night Only” gibi projelerde rol aldı.
Son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Turner, özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Oyuncu, 2024'te aşk yaşamaya başladığı Dua Lipa ile 31 Mayıs 2026'da dünyaevine girdi. Çift, 6 Haziran'da da İtalya'da görkemli bir düğün yaptı.