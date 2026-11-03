Yeni James Bond belli oldu. "Callum Turner ile anlaşma sağlandı" iddiası

Senaryosunu Steven Knight'ın kaleme alacağı yeni James Bond filminin çekimlerinin 2027 yılında başlaması bekleniyor. Detayları sır gibi saklanan filmin serinin devamı değil, yeni bir başlangıç olması bekleniyor.

Öte yandan daha önce yeni Bond için istenen kriterler açıklanmış ve 30'lu yaşlarda bir İngiliz oyuncunun seçileceği gündem olmuştu. Turner'ın bu kriterlere uygun olması da iddiaları destekledi.