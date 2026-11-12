Yeni James Bond kim olacak? Filmin yönetmeni Villeneuve'den açıklama

Geçmişte James Bond karakterine hayat veren Pierce Brosnan da yeni James Bond rolü için favorisini açıklamıştı. Bu ikonik rolü kimin canlandıracağını çok merak ettiğini söyleyen Brosnan, listedeki tüm oyunculara hayran olduğunu ifade etmişti.

Usta oyuncu, "Callum Turner'la daha önce çalışma fırsatım oldu ve o çok güçlü bir aday. Hepsinin sesi, fiziği ve kamera karşısında bir varlığı var. Bu genç oyuncuların hepsi uzun soluklu bir kariyere sahip olacak nitelikte” dedi.

Sıradaki Bond için tavsiyede bulunan Pierce Brosnan “Rolü kim oynarsa oynasın, ona hayatta en iyisini, gücü ve cesareti diliyorum" ifadelerini kullandı.