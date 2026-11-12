Yeni James Bond kim olacak? Filmin yönetmeni Villeneuve'den açıklama
12.11.2026 09:33
Yeni James Bond'un kim olacağı tartışmaları sürerken; filmin yönetmeni Denis Villeneuve oyuncu seçimi süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Amazon MGM Studios çatısı altında geliştirilen yeni James Bond filmi için hazırlıklar sürüyor. Senaryosunu Steven Knight'ın kaleme alacağı, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturduğu filmde yeni James Bond'un kim olacağı henüz belli olmadı.
Son olarak Daniel Craig tarafından canlandırılan ikonik 007 rolü için Jack Lowden, Josh O'Connor, Callum Turner, Robert Pattinson ve Nicholas Hoult gibi isimler seçmelere katıldı.
Bond rolünü oynayacak ismin seçildiğine dair spekülasyonlarla ilgili filmin yönetmeni Denis Villeneuve sessizliğini bozdu.
"GAZA BASIYORUM"
GQ'ya konuşan Denis Villeneuve, yeni James Bond'un seçilip seçilmediği sorusuna yanıt verdi. 59 yaşındaki yönetmen gülerek “Süreç devam ediyor. Süreç sürüyor” dedi.
Dune serisiyle tanınan Villeneuve, sonrasında “Gaza basıyorum” diye ekledi.
Öte yandan daha önce yeni Bond için istenen kriterler açıklanmış ve 30'lu yaşlarda bir İngiliz oyuncunun seçileceği gündem olmuştu.
ESKİ BOND YILDIZI FAVORİSİNİ AÇIKLADI
Geçmişte James Bond karakterine hayat veren Pierce Brosnan da yeni James Bond rolü için favorisini açıklamıştı. Bu ikonik rolü kimin canlandıracağını çok merak ettiğini söyleyen Brosnan, listedeki tüm oyunculara hayran olduğunu ifade etmişti.
Usta oyuncu, "Callum Turner'la daha önce çalışma fırsatım oldu ve o çok güçlü bir aday. Hepsinin sesi, fiziği ve kamera karşısında bir varlığı var. Bu genç oyuncuların hepsi uzun soluklu bir kariyere sahip olacak nitelikte” dedi.
Sıradaki Bond için tavsiyede bulunan Pierce Brosnan “Rolü kim oynarsa oynasın, ona hayatta en iyisini, gücü ve cesareti diliyorum" ifadelerini kullandı.