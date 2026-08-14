Yeni sezona 15 gün kaldı. İlk sinyaller geldi, bu yıl bol olacak

15 Nisan’da başlayan balık avı yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması sebebiyle yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Balıkçılar teknelerinin ve ekipmanlarının bakımını yaparken, ağlarını onarıyor.

Balıkçılar, bu sezon denizdeki balık varlığının geçmiş yıllara kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtirken özellikle palamut açısından son yılların en bereketli sezonlarından birinin yaşanmasını bekliyor.