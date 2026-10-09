Yeniden evlenmişti. Dilber Ay'ın kızından İbrahim Karakaş'a tepki
09.10.2026 13:09
2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıktı. Karakaş'ın "Dilber’in acısını Müge ile yendim" sözlerine Ay'ın kızı tepki gösterdi.
Şarkıcı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonrası 2019 yılında hayatını kaybetti. Zorlu hayat hikayesiyle dikkat çeken Ay, 63 yaşında vefat etti. Dilber Ay'dan geriye şarkıları, açıklamaları ve hayat hikayesi kaldı.
Yaşamı “Dilberay” filmiyle sinemaya da taşınan Dilber Ay, vefatından seneler sonra eşi İbrahim Karakaş'la gündeme geldi. Müge Zopun ile evlendiği haberleriyle gündeme gelen Karakaş'ın “Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim…” sözleriyle dikkat çekti.
"SEN 7 YIL 4 AYDIR EVLİSİN"
İbrahim Karakaş'ın bu sözlerine Dilber Ay'ın kızı tepki gösterdi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Dilber Ay'ın kızının Karakaş'a "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" diye seslenmesi gündem oldu.
DİLBER AY KİMDİR?
Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.
"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.
Oyunculuk da yapan Dilber Ay, "Beynelmilel" filmiyle 14'üncü Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü. Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filmlerinde de rol aldı.