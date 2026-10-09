Yeniden evlenmişti. Dilber Ay'ın kızından İbrahim Karakaş'a tepki

İbrahim Karakaş'ın bu sözlerine Dilber Ay'ın kızı tepki gösterdi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Dilber Ay'ın kızının Karakaş'a "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" diye seslenmesi gündem oldu.