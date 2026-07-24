Yerden tam 200 metre yükseklikte. İlk adımda korkutuyor, sonra etkiliyor
24.07.2026 14:54
Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan yaklaşık 200 metre yükseklikteki cam seyir terası, ziyaretçilere önce adrenalin dolu anlar yaşatıp sonra doğanın güzelliklerini sunuyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turisti ağırlayan Sivas'ın Divriği ilçesinde, kayalıkların üzerine inşa edilen cam seyir terası yoğun ilgi görüyor.
Çaltı Çayı, tarihi Divriği ve Kesdoğan kaleleri ile ilçe merkezine hakim, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki tepeye inşa edilen cam seyir terasına çıkanlar, önce adrenalin yaşıyor, sonrasında ise doğanın sunduğu güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyor.
Antalya'dan ilçeye ziyarete geldiğini belirten bir vatandaş, “Divriği doğasıyla, coğrafyasıyla çok güzel bir yer” dedi ve ekledi:
“Terasa ilk çıktığımda biraz heyecan yaptım ama teleferiğe alışık olduğum için bir süre sonra adapte oldum. Sonrasında kanyonu gördüm ve çok doğal bir güzellik. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum.”
"AŞAĞIYA BAKMAK ÇOK KORKUNÇ"
İsviçre'de yaşayan ve tatil için Türkiye'ye geldiğini söyleyen başka bir kişi ise “Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı görmeye geldik, sonrasında cam seyir terasına çıktık. Burası bayağı yüksekmiş, ilk çıktığımda düşerim korkusu yaşadım. Sonrasında doğal güzellikleri gördüğümde çok şaşırdım” diye konuştu.
Bir başka vatandaş da “Burası çok güzel, ırmak mükemmel. Cam seyir terasından aşağıya bakmak çok korkunç” dedi.