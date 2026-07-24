Yerden tam 200 metre yükseklikte. İlk adımda korkutuyor, sonra etkiliyor

İsviçre'de yaşayan ve tatil için Türkiye'ye geldiğini söyleyen başka bir kişi ise “Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı görmeye geldik, sonrasında cam seyir terasına çıktık. Burası bayağı yüksekmiş, ilk çıktığımda düşerim korkusu yaşadım. Sonrasında doğal güzellikleri gördüğümde çok şaşırdım” diye konuştu.

Bir başka vatandaş da “Burası çok güzel, ırmak mükemmel. Cam seyir terasından aşağıya bakmak çok korkunç” dedi.