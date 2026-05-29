Yerden tam 243 metre yüksekte. İç Anadolu’nun en yükseği görenin dizlerini titretiyor
29.05.2026 11:09
Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve Çaltı Çayı'na bakan eşsiz manzarasıyla dikkat çeken cam seyir terası, adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan cam seyir terası, 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olma ünvanını taşıyor. Açıldığı günden bugüne binlerce vatandaşı ağırlayan cam seyir terası, vatandaşlara adrenalin dolu anlar yaşatıyor.
Çaltı Çayı'na bakan eşsiz manzarası ile seyirlik görüntüler sunan Divriği Cam Seyir Terası, doğa ve tarih tutkunlarının akınına uğruyor.
MANZARASIYLA ADETA BÜYÜLÜYOR
Yerden 243 metre yüksekte yer alan Divriği Cam Seyir Terası, yükseklik korkusu olan kişilerin adeta kâbusu oluyor. Manzarasıyla görenleri büyüleyen teras hem nefes kesiyor hem dizleri titretiyor. Terasa yükseklik korkularını yenmek için çıkan vatandaşlar ter döküyor.
"DAHA ÖNCE BU KADAR YÜKSEĞE ÇIKMAMIŞTIM"
Yükseklik korkusu bulunan ve daha önce bu kadar yükseğe çıkmadığını söyleyen Makbule Cellat, "Çok heyecanlandım. Heyecanımı ve korkumu biraz yendim galiba ama hala heyecan var. Aşağıya bakamıyorum. Çok değişik bir duygu. Daha önce bu kadar yükseğe çıkmamıştım" ifadelerini kullandı.