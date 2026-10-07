Yeşilçam'ın Altın Çocuk'uydu. Göksel Arsoy'a son veda

Yeşilçam'ın “Altın Çocuk”u olarak tanınan usta oyuncunun cenaze töreninde Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Birçok oyuncu ve vatandaşın katıldığı törende Serdar Gökhan da yer aldı.

Gökhan, “Çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Yaprak dökümündeyiz… Sıra bize de gelecek” dedi.

Gökhan Arsoy, babasının ardından “Kendi yatağında sonsuzluğa gitti. Çok büyük bir değer kayboldu tabi. Sadece sinema değil, bir sahne sanatçısıydı. Öyle anılmak istedi. Yıllarca Yeşilçam'da emek verdi, sonrasında birçok faaliyette bulundu” dedi.

"Şafak Bekçileri" filminde Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle jet uçuşuna katılan Göksel Arsoy 'un cenazesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı da çelenk gönderdi.