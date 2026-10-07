Yeşilçam'ın Altın Çocuk'uydu. Göksel Arsoy'a son veda
07.10.2026 14:21
Son Güncelleme: 07.10.2026 14:23
Türk sinemasının usta oyuncularından Göksel Arsoy, 5 Ekim'de hayatını kaybetti. 90 yaşında vefat eden Arsoy, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yeşilçam'da 1950’li yıllardan itibaren çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, 5 Ekim'de 90 yaşında hayatını kaybetti. Hastane yüzü görmeden, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden vefat ettiği söylenen Göksel Arsoy bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
“ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER KAYBOLDU”
Yeşilçam'ın “Altın Çocuk”u olarak tanınan usta oyuncunun cenaze töreninde Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Birçok oyuncu ve vatandaşın katıldığı törende Serdar Gökhan da yer aldı.
Gökhan, “Çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Yaprak dökümündeyiz… Sıra bize de gelecek” dedi.
Gökhan Arsoy, babasının ardından “Kendi yatağında sonsuzluğa gitti. Çok büyük bir değer kayboldu tabi. Sadece sinema değil, bir sahne sanatçısıydı. Öyle anılmak istedi. Yıllarca Yeşilçam'da emek verdi, sonrasında birçok faaliyette bulundu” dedi.
"Şafak Bekçileri" filminde Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle jet uçuşuna katılan Göksel Arsoy'un cenazesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı da çelenk gönderdi.
“Kara Günlerim”, “Samanyolu”, “Aşk Rüzgarı,” “Dost Bildiklerim”, “Altın Çocuk”, "Şafak Bekçileri" gibi birçok filmde rol alan Arsoy, bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının sonrası defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülüyor.
GÖKSEL ARSOY KİMDİR?
15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya gelen Göksel Arsoy 'un babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk müziğinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy olarak biliniyor.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı’nda çalışmaya başlayan Arsoy’un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti. Yapımcı Fuat Rutkay’ın yönlendirmesiyle, 1957’de Sırrı Gültekin’in yönettiği “Kara Günlerim” filminde kamera karşısına geçti. 1958’de “Kelepçe”, 1959’da ise “Samanyolu” filminde rol aldı. “Samanyolu” ile geniş kitlelerce tanınan Arsoy, birçok yapımda Belgin Doruk’la başrolleri paylaştı.
Arsoy’a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen "Altın Çocuk" lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. 1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu.