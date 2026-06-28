Yeşilçam'ın usta ismine veda. Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor

Kariyeri boyunca 182 filmde rol alan İnanır, pek çok rolüyle hafızalara kazındı.

1977 yapımı Selvi Boylu Al Yazmalım gerek oyunculukları gerek müziğiyle unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı romanından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu filmde başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı.

Kamyon şoförü İlyas (Kadir İnanır) ile köylü kızı Asya'nın (Türkan Şoray) büyük aşkı ve evliliğiyle başlayan hikaye; Samet adında bir oğulları olması ve ailesini ihmal eden İlyas'ın ihanetiyle devam eder.

Karşısına tesadüfen çıkan Cemşit ile yeni bir yuva kuran Asya, İlyas'ın seneler sonra çıkıp gelmesiyle bir karar vermek zorunda kalır. İşte burada da filmin efsane repliği "Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti..." öne çıkar.

Filmin sonunda ise Asya, Cemşit'i seçerek hayatına devam eder.