Yeşilçam'ın usta ismine veda. Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor
28.06.2026 09:57
Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. Bir aydan uzun bir süredir entübe olarak tedavisi süren 77 yaşındaki usta oyuncudan cuma günü acı haber geldi.
Vefatından üç gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ünlü isimler de art arda başsağlığı mesajları gelmişti.
Büyük usta için bugün saat 13.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu.
Usta sanatçı Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü (bugün) saat 13.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. İnanır, Barbaros Hayretten Paşa Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İnanır'ın ailesi taziyeleri Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edecek.
KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?
Hastaneden yapılan açıklamada, ileri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır'ın, bugün, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05’te hayatını kaybettiği açıklandı.
2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve uzun süre tedavi görmüştü.
Kariyeri boyunca 182 filmde rol alan İnanır, pek çok rolüyle hafızalara kazındı.
1977 yapımı Selvi Boylu Al Yazmalım gerek oyunculukları gerek müziğiyle unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.
Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı romanından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu filmde başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı.
Kamyon şoförü İlyas (Kadir İnanır) ile köylü kızı Asya'nın (Türkan Şoray) büyük aşkı ve evliliğiyle başlayan hikaye; Samet adında bir oğulları olması ve ailesini ihmal eden İlyas'ın ihanetiyle devam eder.
Karşısına tesadüfen çıkan Cemşit ile yeni bir yuva kuran Asya, İlyas'ın seneler sonra çıkıp gelmesiyle bir karar vermek zorunda kalır. İşte burada da filmin efsane repliği "Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti..." öne çıkar.
Filmin sonunda ise Asya, Cemşit'i seçerek hayatına devam eder.
KARA GÖZLÜM
Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu 1970 yapımı Kara Gözlüm filmi, Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın birlikte oynadığı ilk yapım olarak biliniyor.
Balıkçı Azize ile "Şopen" lakaplı genç bir bestekar arasındaki aşkı anlatan film, yıllar sonra bile şarkılarıyla hatırlanıyor.
Özellikle Türkan Şoray'ın hayat verdiği Azize'nin balık satarken söylediği "Balıklarım tazedir da alıp yiyip doysana...Üç beş kilo alsana oooh oh bey amca!" şarkısı hafızalarda yer ediyor.
"HELAL OLSUN KADİR AĞABEYE DİYECEKLER, ÖYLE ÖLECEĞİZ"
Usta oyuncunun vefatının ardından, yıllar önce katıldığı bir program yaptığı açıklama özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.
İnanır programda, "Bu dünyadan ölüp gideceğiz, ben çok inançlı bir insanım. Gerçekten ben bu dünyadan ölüp gideceksem, ömrümün geri kalanını hiçbir şeye elini ayağını sokmayan, pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersine. ‘Helal olsun Kadir Ağabeye diyecekler, öyle öleceğiz." demişti.