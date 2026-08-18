Yeşilden turkuaza renk değiştiriyor. Her mevsim farklı güzel

Bölgedeki göller serisinin en derin olan Karagöl'ün yaklaşık 70 metre, dik yamaçlarıyla tam bir çökme obruğu görüntüsü veren ve Kızılçan olarak da isimlendirilen Canova Gölü'nün ise yaklaşık 50 metre derinliğe sahip olduğu biliniyor. Göller, içerdikleri zengin mineraller ve derinlik yapıları sayesinde mevsimsel olarak yeşilden turkuaza dönme özelliği ile de dikkat çekiyor.

Kentin saklı cennetleri olarak anılan, yıl içerisindeki yoğun yağışlarla su seviyesi artan karstik göller, bu yılki görünümleriyle göz kamaştırdı. Bölgeye akın eden ziyaretçilerin bazıları göl çevresinde yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini çıkarırken, kimileri de sessizliği dinledi.