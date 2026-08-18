Yeşilden turkuaza renk değiştiriyor. Her mevsim farklı güzel
18.08.2026 11:43
Sivas'taki Ağgöl, Karagöl ve Canova Gölü, eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor. Bu seneki yoğun yağışlarla su seviyesi artan karstik göller ziyaretçi akınına uğruyor.
Sivas'ta her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Ağgöl, Karagöl ve Canova Gölü, eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor. Sivas-Erzincan kara yolu yakınlarında, Canova köyü sınırlarında yer alan yan yana sıralı üç göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
ZAMANLA BUGÜNKÜ GÖRÜNTÜSÜNE BÜRÜNDÜ
Araştırmalar; bölgedeki tektonik bir hat boyunca yan yana dizilen göllerin yüzyıllar boyunca yer altı sularının yüzeyin altındaki kolay eriyebilen jips (alçı taşı) tabakalarını eritmesiyle ve üstteki toprak tabakasının da ağırlığı taşıyamayarak çökmesiyle obruk şeklinde derin çukurlara dönüştüğünü, zamanla taban suyu ve yağışlarla dolması sonucu bugünkü görüntüsüne büründüğünü gösteriyor.
KENTİN SAKLI CENNETİ OLARAK ANILIYOR
Bölgedeki göller serisinin en derin olan Karagöl'ün yaklaşık 70 metre, dik yamaçlarıyla tam bir çökme obruğu görüntüsü veren ve Kızılçan olarak da isimlendirilen Canova Gölü'nün ise yaklaşık 50 metre derinliğe sahip olduğu biliniyor. Göller, içerdikleri zengin mineraller ve derinlik yapıları sayesinde mevsimsel olarak yeşilden turkuaza dönme özelliği ile de dikkat çekiyor.
Kentin saklı cennetleri olarak anılan, yıl içerisindeki yoğun yağışlarla su seviyesi artan karstik göller, bu yılki görünümleriyle göz kamaştırdı. Bölgeye akın eden ziyaretçilerin bazıları göl çevresinde yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini çıkarırken, kimileri de sessizliği dinledi.
"İÇ ANADOLU APAYRI BİR DÜNYA"
Bölgeyi ailesiyle birlikte ziyaret eden bir vatandaş "Burayı çok merak ediyorduk. Gelip gördük ve gerçekten çok memnun kaldık. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şehir dışından gelen misafirlerimizi de mutlaka buralara getirip gezdiriyoruz. İç Anadolu gerçekten apayrı bir dünya" dedi.
Bursa'dan ziyarete gelen bir başkası ise "Buraya daha önce gelmemiştim. Ailecek gölleri ziyarete geldik. Çok güzel bir doğası var. Ayrıca da göller çok güzel. Sivas'ın güzellikleri bir başka" diye konuştu.