Yıldız Tilbe'den konser çıkışı sinirlendi. "Sana bir çakarım" çıkışı gündemde

Çeşme konserini bitiren Yıldız Tilbe, aracına doğru ilerlerken hemen yakınındaki güvenlik görevlisinin yüksek sesle bağırmasıyla bir anda sinirlendi.

Bir andan görevliye doğru yönelen şarkıcı, sert bir şekilde çıkışarak “Sana bir çakarım gidersin! Çekil! Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten...” ifadelerini kullandı.