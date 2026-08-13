Yıldız Tilbe'den konser çıkışı sinirlendi. "Sana bir çakarım" çıkışı gündemde
13.08.2026 12:03
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Çeşme'deki konseri sonrası bir güvenlik görevlisiyle yaşadıklarıyla adından söz ettirdi. Tilbe'nin tepkisi çok konuşuldu.
“Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Haberi Olsun”, “Emi”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe'nin konser maratonu sürüyor. Dün akşam İzmir'in Çeşme ilçesinde hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konser sonrası yaşadıklarıyla gündem oldu.
BİR ANDA PARLADI
Çeşme konserini bitiren Yıldız Tilbe, aracına doğru ilerlerken hemen yakınındaki güvenlik görevlisinin yüksek sesle bağırmasıyla bir anda sinirlendi.
Bir andan görevliye doğru yönelen şarkıcı, sert bir şekilde çıkışarak “Sana bir çakarım gidersin! Çekil! Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten...” ifadelerini kullandı.
KISA SÜREDE SAKİNLEŞTİ
Kameralara yansıyan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Tilbe'nin saniyeler içinde sakinleşmesi de dikkat çekti. Tepkisini dile getirdikten sonra arabaya binen Yıldız Tilbe, “Hadi iyi geceler” diyerek oradan uzaklaştı.