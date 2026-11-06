Yoğun bakımdaki Killa Hakan'ın son durumu. Avukatından yeni açıklama
06.11.2026 09:22
Sağlık sorunları sebebiyle 2 Kasım'da yoğun bakıma kaldırılan Killa Hakan'ın sağlık durumuyla alakalı avukatı Şükrü Sarıdere yeni bir açıklama yaptı.
Almanya'da yaşayan ve gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan rapçi, sevenlerini endişelendirdi.
Tedavisi günlerdir yoğun bakımda devam eden 53 yaşındaki rapçinin avukatı, Killa Hakan'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.
"SAVAŞÇI BİR KİŞİLİKTİR"
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan avukat Şükrü Sarıdere, “Killa Hakan, geçen haftaya kıyasla bugün çok daha iyi. Bu bizi umutlandırıyor. Fakat bu bir süreç” dedi.
Killa Hakan'ın ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarı verememesinden dolayı doktorlar tarafından bilinçli bir şekilde uyutulduğunu söyleyen Sarıdere, “Fakat Killa Hakan, hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.
Killa Hakan'ın 12 Aralık'taki konseri için hazırlıkların sürdüğünü belirten Sarıdere, "Allah'ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak ve bizzat bu konsere katılacaktır. Dolayısıyla siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.
"DÜNYAYI BİR ANLIK TERK ETTİM" DEMİŞTİ
Öte yandan 2022 yılında da koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma kaldırılan Killa Hakan'ın o dönemde bağışıklık sisteminin ciddi şekilde etkilendiği, böbrekleri ve akciğerlerinde sorunlar yaşadığı açıklanmıştı.
Haftalar süren tedavi ardından yoğun bakımdan çıkan ünlü isim, eski sağlığına kavuştuktan sonra "Dünyayı bir anlık terk ettim ve Allah'a şükür geri döndüm" demişti.
KİLLA HAKAN KİMDİR?
Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. Ailesi Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak göç eden sanatçı, çocukluğunu ve gençliğini Türk göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde geçirdi.
Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Killa Hakan, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda Berlin'in hip-hop kültürünün önemli gruplarından Islamic Force çevresinde başladı.
2002'de yayımladığı "Çakallar" albümüyle solo kariyerine adım atan sanatçı, ardından "Rapüstad", "Semt Semt Sokak", "Kreuzberg City" ve "Bomba Plak" gibi çalışmalara imza attı.
Ceza, Fuat Ergin, Eko Fresh ve Türkiye'den çok sayıda rapçiyle ortak projelerde yer alan Killa Hakan, özellikle "Fight Kulüp" projesiyle genç kuşak rap dinleyicileri arasında da geniş bir kitleye ulaştı.