Yoksul toplumların temel besiniydi, sağlığa 10 faydası var
22.05.2026 10:39
Kale adıyla bilinen kıvırcık lahana, Orta Çağ’da düşük gelirli bireylerin temel besiniydi. Günümüzde 'süper gıda' olarak tanımlanın bitkinin sağlığa birçok faydası var.
Bir dönem "köylü lahanası" olarak bilinen kale, ucuz ve dayanıklı olmasının yanı sıra bilimsel olarak doğrulanmış faydalarıyla da dikkat çekiyor.
İkinci Dünya Savaşı sırasında halkın bahçelere sıklıkla ektiği kale bitkisi, bazı kaynaklarda “mucize besin" olarak da tanımlanıyor.
Gwyneth Paltrow ve Jennifer Aniston gibi dünyaca ünlü isimlerin her sabah kale suyu içtiğini açıklaması, bu sebzeyi sadece bir yiyecek olmaktan çıkarıp bir "yaşam tarzı sembolü" haline getirdi.
Peki, kale gerçekten anlatıldığı kadar besleyici mi, yoksa sadece bir pazarlama stratejisinden mi ibaret?
Beslenme uzmanı Jenna Hope’a göre, kale son yılların popüler besinlerinden biri olmayı kesinlikle hak ediyor.
Dört tepeleme yemek kaşığı pişmiş kaleden oluşan tek bir porsiyon, yaklaşık 25 kalori ve 2 gram lif sağlarken, günlük kalsiyum ihtiyacının da yüzde 17'sini karşılıyor.
Kale bitkisinin, bağışıklık sistemi fonksiyonları için hayati önem taşıyan C ve yara iyileşmesini destekleyen K vitaminleri yönünden oldukça besleyici olduğunu belirten uzmanlar, bitkinin anemiyi önlediğini de vurguluyor.
Demir ve folat (B9 vitamini) bakımından zengin bir içeriğe sahip olan kale, yeşil yapraklı sebzeler arasında lutein ve zeaksantini en çok barındıran türlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu iki bileşen, gözler için doğal bir güneş gözlüğü görevi görerek zararlı mavi ışığı filtreliyor ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlıyor.
Kale, pişirme açısından da oldukça çok yönlü bir bitki. Sert ve dolgun yaprakları, ısıya maruz kaldığında çamur gibi ezilmeden formunu koruyabiliyor.
Beslenme uzmanları, kaleyi ıspanağın bir alternatifi olarak kullanmanın harika bir başlangıç olabileceğini ifade ediyor. Kale, özellikle smoothie, çorba ve salatada tercih ediliyor. Ayrıca mutfak robotundan geçirilip ev yapımı bir pesto veya sebze sosuna da dönüşebiliyor.
ÇİĞ TÜKETİLİR Mİ?
Porsiyon miktarlarına dikkat edildiği sürece kaleyi çiğ olarak tüketmek mümkün. Ancak çiğ halinin oldukça lifli olduğunu ve kalın bağırsakta fermente olan rafinoz adlı şeker bakımından zengin olduğunu unutmamak gerekiyor. Bilinçsiz tüketim halinde şiddetli gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabiliyor.
HANGİ HASTALIKLARI ÖNLÜYOR?
Kale, kalp hastalığı ve diyabet riskinin yanı sıra kolon, meme, akciğer ve prostat kanseri riskini azaltmakla da ilişkilendiriliyor.
İçeriğindeki diyet lifi ve antioksidan kombinasyonu, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve tip 2 diyabetle ilişkili inflamasyonla mücadele etmeye de yardımcı oluyor. Ancak düzenli tüketimnden bir sağlık profesyoneline danışılmasında fayda var.