Yoksul toplumların temel besiniydi, sağlığa 10 faydası var

Demir ve folat (B9 vitamini) bakımından zengin bir içeriğe sahip olan kale, yeşil yapraklı sebzeler arasında lutein ve zeaksantini en çok barındıran türlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu iki bileşen, gözler için doğal bir güneş gözlüğü görevi görerek zararlı mavi ışığı filtreliyor ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlıyor.

Kale, pişirme açısından da oldukça çok yönlü bir bitki. Sert ve dolgun yaprakları, ısıya maruz kaldığında çamur gibi ezilmeden formunu koruyabiliyor.

Beslenme uzmanları, kaleyi ıspanağın bir alternatifi olarak kullanmanın harika bir başlangıç olabileceğini ifade ediyor. Kale, özellikle smoothie, çorba ve salatada tercih ediliyor. Ayrıca mutfak robotundan geçirilip ev yapımı bir pesto veya sebze sosuna da dönüşebiliyor.