Z kuşağının favori saç modeli kelleşmeye mi yol açıyor?
10.11.2026 11:45
Son Güncelleme: 10.11.2026 11:53
"Z kuşağı" olarak adlandırılan yaş grubunda öne çıkan saç modeliyle ilgili uyarılar yayılıyor. Uzmanlar "Biraz frene bassalar iyi olur, aksi takdirde toplayacakları hiç saçları kalmayabilir." diyor.
Sosyal medyada Z kuşağı tarafından yaygın olarak “clean girl topuzu" olarak adlandırılan topuz ve at kuyruğu modelleri, 2020’lerin başında Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi trend belirleyicilerin vazgeçilmezi haline geldi.
Bu görünümü elde etmek için saçlar olabildiğince sıkı bir şekilde geriye çekilerek toplanıyor ve ardından çeşitli saç ürünleri kullanılarak pürüzsüzleştirilip sabitleniyor.
Böylece yüz hatlarını ortaya çıkaran, kusursuz ve her an fotoğraf çekimine veya bir etkinliğe katılmaya hazır bir stil ortaya çıkıyor.
“SAÇ ÇİZGİSİNİ SEYREKLEŞTİREBİLİR”
Uzmanlar, bu saç modelinin sık kullanımının ilerleyen dönemlerde saç çizgisinin seyrekleşmesi ve kusursuz bir görünüm elde edebilmek adına kullanılan pürüzsüzleştirici ürünlerin saç köklerini tıkayarak dökülmeye sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.
Saç stilisti Tina Mui, The Post’a verdiği ropörtajda popülerleşen “clean girl” estetiği tarzının cazibesini anladığını, ancak bu stilin, saçın genellikle daha hassas olduğu bölgelerde gerilime yol açabileceğini belirtti.
Mui, bu saç stilinin gen z arasında çok popüler olmasının sebeplerinden birinin kişiye hızlı bir yüz germe etkisi sağlamak olduğundan da bahsetti.
“SAÇ DÖKÜLMELERİ ANLIK DEĞİL UZUN VADELİ OLARAK GERÇEKLEŞİYOR”
Fakat yüz germe, yüz hatlarını öne çıkarma gibi estetik etkileri olan bu saç stilinin genellikle saç çizgisi ve şakaklar civarında, saç köklerinin sürekli çekilmesinden kaynaklanan bir saç dökülmesi sorununu beraberinde getireceğini açıkladı. “Bu tür bir saç dökülmesi anlık gerçekleşmez; genellikle uzun süre boyunca sürekli ve sıkı saç şekillendirme uygulamalarından kaynaklanır.” diye devam etti.
"SON YILLARDA SAÇ DÖKÜLMELERİNDE ARTIŞ VAR"
Mui, uzun süre boyunca sıkı toplanmış saç modellerini kullanmanın kellik oluşumuna katkıda bulunabileceğini, ancak bunun genellikle asıl sebep olmadığını belirtti.
Ayrıca, son birkaç yıldır her yaştan kadında çeşitli nedenlere bağlı olarak saç dökülmesinde bir artış gözlemlediğini ifade etti.
Uzman trikolog Tina Mui, “Daha yaygın olarak, hormonal ve besinsel dengesizliklerden kaynaklanan saç seyrelmeleri görüyorum, yaşam tarzlarımız giderek daha yoğun bir hal alıyor, yoğun stres, hastalık, GLP-1 grubu ilaçların kullanımı sonucu yaşanan kilo kaybı, ilaç değişiklikleri ve hatta kronik uyku eksikliği gibi faktörlerin tümü, saç büyüme döngüsünü bozarak saç dökülmesi gibi sorunlara yol açabiliyor.” dedi.
"SAÇINIZI TOPLARKEN GERİLİMİ AZALTIN"
Uzman hemşire ve saç bakım markası sahibi Shaina Rainford, kadınların saç seyrekleşmesini ancak belirginleşince fark ettiğini ve bunun aynada psikolojik şoka yol açabildiğini belirtti.
Rainford, “Hasar zaman içinde gelişmiş olsa da, bu durum onlara ani bir gelişme gibi gelebilir, gelinen noktada, bu durum kişinin öz güvenini etkileyebilir. Saç, son derece kişisel bir meseledir bu nedenle saç kenarlarınızın inceldiğini veya saç çizginizin değiştiğini fark etmek üzücü olabilir.” dedi.
Slick-back saç modelleri özellikle, çok sıkı ve çok sık yapıldığında saç kırılmalarına, saç kenarlarında dolgunluk kaybına veya saç çizgisinin giderek gerilemesine yol açabilir.
Rainford’un ilk tavsiyesi, saçı arkaya toplarken uygulanan gerilimi azaltmak.
Rainford, “Saç modelinizi biraz gevşetin, saç diplerini çekiştirmeyen alternatif modeller deneyin; saçınızı tararken ve şekillendirirken nazik olun,” tavsiyesinde bulundu: “Eğer bir saç modeli canınızı yakıyorsa, sızlamaya veya saç derisinde tahrişe yol açıyorsa, o modeli hemen bozun.”
Popüler saç modellerinin yol açtığı seyrelme doğru bakımla iyileştirilebilir; ancak sorun devam ederse, altta yatan nedeni belirlemek ve tedavi için bir dermatoloğa başvurmak gerekir.
“SAÇLARINI FARKLI MODELLER YAPARAK DİNLENDİRMELERİNİ UMUYORUM.”
Shaina, “Saçları geriye doğru yatırıp sabitlemek pratik ve çok yönlü bir yöntem; hem şık hem de günlük bir görünüme kolayca uyarlanabiliyor. Kadınların bu görünümü elde ederken daha dikkatli olmalarını, saçlarına daha az gerilim uygulamalarını ve farklı saç modelleri arasında saçlarını dinlendirmelerini umuyorum.” diye ekledi.
“Kadınların akıllarında tutmalarını istediğim mesaj basit, şık ve zarif görünmek için illa ki sıkıca toplanmış bir topuza ihtiyacınız yok." diyerek önerilerini noktaladı.