Z kuşağının favori saç modeli kelleşmeye mi yol açıyor?

Sosyal medyada Z kuşağı tarafından yaygın olarak “clean girl topuzu" olarak adlandırılan topuz ve at kuyruğu modelleri, 2020’lerin başında Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi trend belirleyicilerin vazgeçilmezi haline geldi.

Bu görünümü elde etmek için saçlar olabildiğince sıkı bir şekilde geriye çekilerek toplanıyor ve ardından çeşitli saç ürünleri kullanılarak pürüzsüzleştirilip sabitleniyor.

Böylece yüz hatlarını ortaya çıkaran, kusursuz ve her an fotoğraf çekimine veya bir etkinliğe katılmaya hazır bir stil ortaya çıkıyor.

“SAÇ ÇİZGİSİNİ SEYREKLEŞTİREBİLİR”

Uzmanlar, bu saç modelinin sık kullanımının ilerleyen dönemlerde saç çizgisinin seyrekleşmesi ve kusursuz bir görünüm elde edebilmek adına kullanılan pürüzsüzleştirici ürünlerin saç köklerini tıkayarak dökülmeye sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.