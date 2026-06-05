Zafer Algöz, Tamer Levent ve Hakan Altıner'e Frankfurt'ta ödül. Haldun Dormen unutulmadı

Dormen'in "en zarif İstanbul beyefendisi" olduğunu ifade eden ve varlıklı bir ailenin oğlu olduğunu belirten Zafer Algöz, “Haldun ağabey gibi ben de şanslı bir insanım. Çünkü benim de tiyatro oyuncusu olmamı en çok annem babam destekledi. Onların sayesinde tiyatro mesleğine yönlendim. Haldun ağabey de o zamanlar rahmetli babasının, 'Eğer yapabileceksen en iyisini yap. Ne istiyorsan onu yap.' deyip yönlendirmesiyle Amerika'ya gitmiş. Amerika'da tiyatro eğitimi görmüş sonra Türkiye'ye gelmişti” dedi.

Sanatta öğretici olmanın altını çizen Algöz, "O yüzden sadece kendini düşünen sanatçılara, 'Köküne doğru büyüyen ağaç' deriz. Yani sadece kendine hayrı var. Ama Haldun Dormen gibi büyük ustalar, yukarıya doğru büyüyen, filiz veren, öğrenci, rejisör, sanatçı yetiştiren ustalar oldular" diye konuştu.

Sağlık durumu el verdiği sürece tiyatro sahnesinde olmak istediğini belirten Algöz, “Hayatım boyunca gerçekten Haldun ağabeyi örnek almışımdır. Zekamız, ezber yeteneğimiz olduğu müddetçe hep sahnede olmayı, sahnede bir şeyler yapmayı tercih eden bir insanım. İnşallah ben de öyle olurum. Çünkü Haldun ağabey zaten benim için ölümsüzdü. Allah mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.