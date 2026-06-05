Zafer Algöz, Tamer Levent ve Hakan Altıner'e Frankfurt'ta ödül. Haldun Dormen unutulmadı
05.06.2026 17:02
Son Güncelleme: 05.06.2026 17:08
Usta oyuncular Zafer Algöz, Hakan Altıner ve Tamer Levent; 13'üncü Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde ödül aldı. Törende merhum sanatçı Haldun Dormen de anıldı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater'da devam eden 13'üncü Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde "Haldun Dormen Özel Ödülü" Zafer Algöz'e, "Tiyatroya Bir Ömür" ödülü Hakan Altıner’e, "Vefa" ödülü ise Tamer Levent'e takdim edildi. Törende 21 Ocak 2026'da hayatını kaybeden Haldun Dormen de anıldı.
Törende konuşan Zafer Algöz, hayatı boyunca birçok ödül aldığını belirterek, "Bir İsmail Dümbüllü ödülü, bir Sadri Alışık ödülü aldım, bu üçüncüsü de kıymetli komşum adına verilen ödül. Haldun Dormen ödülü çok kıymetli benim için. Çok büyük onur duydum. Çok teşekkür ederim düşündüğünüz için" dedi.
"HALDUN AĞABEYİ HEP ÖRNEK ALDIM"
Dormen'in "en zarif İstanbul beyefendisi" olduğunu ifade eden ve varlıklı bir ailenin oğlu olduğunu belirten Zafer Algöz, “Haldun ağabey gibi ben de şanslı bir insanım. Çünkü benim de tiyatro oyuncusu olmamı en çok annem babam destekledi. Onların sayesinde tiyatro mesleğine yönlendim. Haldun ağabey de o zamanlar rahmetli babasının, 'Eğer yapabileceksen en iyisini yap. Ne istiyorsan onu yap.' deyip yönlendirmesiyle Amerika'ya gitmiş. Amerika'da tiyatro eğitimi görmüş sonra Türkiye'ye gelmişti” dedi.
Sanatta öğretici olmanın altını çizen Algöz, "O yüzden sadece kendini düşünen sanatçılara, 'Köküne doğru büyüyen ağaç' deriz. Yani sadece kendine hayrı var. Ama Haldun Dormen gibi büyük ustalar, yukarıya doğru büyüyen, filiz veren, öğrenci, rejisör, sanatçı yetiştiren ustalar oldular" diye konuştu.
Sağlık durumu el verdiği sürece tiyatro sahnesinde olmak istediğini belirten Algöz, “Hayatım boyunca gerçekten Haldun ağabeyi örnek almışımdır. Zekamız, ezber yeteneğimiz olduğu müddetçe hep sahnede olmayı, sahnede bir şeyler yapmayı tercih eden bir insanım. İnşallah ben de öyle olurum. Çünkü Haldun ağabey zaten benim için ölümsüzdü. Allah mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK ÖDÜL BUDUR"
Törende "Tiyatroya Bir Ömür" ödülünu usta oyuncu Tamer Levent'in elinden alan Hakan Altıner, "Kibarlık Budalası" oyununda 600 kez Dormen ile aynı sahneyi paylaştığını belirterek Yahya Kemal’in 'Rindlerin Ölümü' diye bir şiiri vardır. Rind demek işte Haldun ağabeyin tanımıdır. Hayattan zevk alan, yol gösteren, ışık saçan insan demektir. Hakikaten yüzlerce anı biriktirdik. 1970’te Dormen Tiyatrosu'nda ‘Yaygara 70’ adlı oyunu yedi kere seyredip kendi kendime, 'Ben bu dünyanın içinde olabilir miyim?' diye heyecanlanan 18 yaşındaki Hakan, ömrünün diğer bölümünde ona bu yolu, bu ışığı tutan Haldun Dormen'le oyun arkadaşı olarak yönetmen oyuncu ilişkisinde beraber oldu. Benim aldığım hayatımdaki en büyük ödül budur" dedi.
Dormen ile bir turne anısını da anlatan Altıner, seneler önce gece yarısı 90 yaşındaki usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve bir kırık sebebiyle “Kibarlık Budalası” oyununu en az 6 ay ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti. Yaşanan olaydan 2-3 ay sonra oyun için Dormen'in kendisini aradığını belirten ünlü oyuncu, sohbetin devamını şöyle anlattı:
“Haldun ağabey doktorun izin verdiğini ve bastonla sahneye çıkabileceğini söyledi. Peki nasıl olur?' dedim. Hayatım boyunca hem unutamayacağım hem hayatıma yön veren cümleyi söyledi, beynini işaret ederek, 'Burasıyla kaynatıyorum.”
"YAPARSIN ŞEKERİM' SANATA EVET DEMEKTİR"
Törende “Vefa” ödülü alan Tamer Levent ise Dormen Tiyatrosu'nun başlattığı ekolden pek çok insan yetiştiğine dikkat çekti ve "…Haldun Dormen'in ‘Yaparsın şekerim’ lafını ‘sanata evet’ olarak yorumluyorum. Yaparsın şekerim lafını bir sanat felsefesi kültürüyle analiz edersek esasında kendi yaşadığı zorlukları da anlatıyor" ifadelerini kullandı.
Menajer Velhan Cantay da 97 yaşında aramızdan ayrılan Dormen için "Umuda, çalışmaya, ekibe çok inanan bir insandı. Onun ekmeğini, tiyatroda yemenin zevkini de çok iyi bilirdi Haldun abi. Herkesin o zevki almasını çok isterdi, en küçüğünden en büyüğüne kadar" dedi.
“BİR KÜLTÜRÜ YAŞATMAK İÇİN YAŞADILAR”
Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu ise tiyatronun yalnızca bir meslek olmadığının altını çizerek, “Haldun Dormen, Ayla Algan gibi isimler hayatlarını yalnızca tiyatro yapmak için yaşamadılar. Bir kültürü yaşatmak için de yaşadılar. Bir dili sahnede canlı tutmak, insanın kalbine dokunmak için yaşadılar. Dokundular da. En önemlisi, hayal kurmaktan hiç vazgeçmediler. Bizlere hep ‘Tiyatro varsa, umut var’ı hissettirdiler” şeklinde konuştu.
Kellecioğlu, Algan ve Dormen'in ardından Frankfurt Türk Tiyatro Festivali devam ettikçe Türk tiyatrosuna katkı vermiş, hayatını adamış ustalar, duayenler adına böyle bir ödül takdim edeceklerini açıkladı.