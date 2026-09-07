Zeki Müren'in Manolyam şarkısına ilham vermişti. 300 yıllık ağaç ilk günkü gibi korunuyor

Babası Hayrettin Aydın ile Zeki Müren'in çocukluklarının manolya ağacının gölgesinde geçtiğini söyleyen ve sanatçının bu mahallede doğup büyüdüğünü anlatan Aydın, “Sanat Güneşi'miz Zeki Müren'imizin ilham almış olduğu ağaç. Zeki Müren'imiz bizim mahallemizde doğup, büyümüş. Şu emanetçisi olduğumuz yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde dünyaya gelmiş. Rahmetli babamla ilkokulda birlikte okumuşlar. 1938-1942 yılları arasında bu ağacın altında, burada birlikte oynamışlar. Babamın ve Zeki Müren’in hatırasını yaşatmak için bu vefa borcuma sahip çıkıyorum. Biz burada emanetçiyiz ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” diye konuştu.

Ağacın her yıl haziranın ilk haftasında çiçek açtığını, temmuz sonuna kadar da bu görünümünü koruduğunu söyleyen ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerinin de manolyaya ilgi gösterdiğini dile getiren Ahmet Aydın, “Bursa'da görebileceğiniz en yaşlı manolya ağacı. Bursa manolyayı çok sevmiş, manolya da Bursa'yı çok sevmiş" dedi.

“Dünyada Elvis Presley neyse, bizim Zeki Müren'imiz de odur" diyen Aydın, Bursa’da da Bodrum’daki gibi bir Zeki Müren Müzesi açılması gerektiğini de belirtti.