Zeki Müren'siz geçen 30 sene. Sanat Güneşi kabri başında anıldı

Sanatçının ölümünün 30'uncu yılı dolayısıyla akşam Merinos Kültür Merkezi'nde özel bir anma konseri gerçekleştirilecek. Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğindeki gecenin en özel konuklarından biri ise Nükhet Duru olacak.

Zeki Müren'le yıllar boyunca pek çok kez aynı sahneyi paylaşan Duru, bu kez usta sanatçının şarkılarını onun hatırası için seslendirecek. Nükhet Duru'ya gecede Bursa Türk Sanat Müziği Korosu-Nilkonder eşlik edecek.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nin genç sanatçıları da programda sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu Nalan Höke Turan, müzikal yönetimini ise Semih Erdoğan ve Murat Süslerer üstlenecek.

Konserde Zeki Müren'in sanat yaşamını, yorumculuğunu ve Türk musikisine bıraktığı mirası yansıtan özel bir repertuvar seslendirilecek.