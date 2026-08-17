Zeynep Bastık evleniyor. Bekarlığa veda partisi yaptı
17.08.2026 10:35
Oyuncu Serkay Tütüncü ile dünyaevine girmeye hazırlanan Zeynep Bastık, bekarlığa veda partisi yaptı. Şarkıcı, partiden kareleri takipçileriyle paylaştı.
“Zor”, "Lan", "Ara", “Bundan Böyle” ve "Kör Sevdam" gibi şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu Serkay Tütüncü ile evlenme kararı aldı.
Şimdilerde düğün hazırlıklarına devam eden çiftten Zeynep Bastık'a yakın arkadaşları bekarlığa veda sürprizi yaptı.
Partide Serkay Tütüncü'nün fotoğraflarının yer aldığı bir duvak takan Bastık, partide sarı ve beyaz tonlarında straplez bir elbise giymeyi tercih etti. Şarkıcı, partiden kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Mutluluğunu gözlerinden okunan Bastık, daha önceki bir röportajında da "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz. Yaz bitmeden yaparız. Aile arasında olacak" diye cevap vermişti.
Öte yandan şarkıları dillere pelesenk olan Zeynep Bastık, 2021 yılında menajer Tolga Akış ile evlenmiş, bir yıl sonra da anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Survivor ile şöhreti yakalayan ve sonrasında kariyerine oyunculukla devam eden Serkay Tütüncü de son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olduğu “A.B.İ” adlı dizide boy gösterdi.