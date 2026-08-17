Zeynep Bastık evleniyor. Bekarlığa veda partisi yaptı

Öte yandan şarkıları dillere pelesenk olan Zeynep Bastık, 2021 yılında menajer Tolga Akış ile evlenmiş, bir yıl sonra da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Survivor ile şöhreti yakalayan ve sonrasında kariyerine oyunculukla devam eden Serkay Tütüncü de son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olduğu “A.B.İ” adlı dizide boy gösterdi.