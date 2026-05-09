Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evleniyor
09.05.2026 16:10
Şarkıcı Zeynep Bastık, iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu Serkay Tütüncü ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
“Zor”, "Lan", "Ara", “Bundan Böyle” ve "Kör Sevdam" gibi şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, iki yıldır oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çift, şimdilerde Fransa'nın başkenti Paris'te tatilin tadını çıkarıyor.
Dün ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den müjdeli haber geldi. Tütüncü, sevgilisine Paris'te evlenme teklif etti. Ünlü oyuncuya “Evet” diyen Bastık, mutlu anlarından kareleri takipçileriyle paylaştı.