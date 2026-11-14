Zeynep Casalini eski eşiyle evlendi. Seneler sonra ikinci nikah
14.11.2026 09:10
Şarkıcı Zeynep Casalini, 10 yıl önce boşandığı Tahsin Berk'le yeniden evlendi. İkinci kez nikah masasına oturan çiftin mutluluk pozunu Casalini paylaştı.
Oyuncu Deniz Türkali ile İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini'nin kızı olan şarkıcı Zeynep Casalini, 2010 yılında restoran işletmecisi Tahsin Berk'le Bodrum'da evlenmişti.
Evlendikten sonra yaptığı açıklamada eşi için “Şu an çok güzel bir evlilik yaşıyorum. Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi. Hayatı algılayışı, duruşu, fikirleri, her şeyi bana büyüleyici geldi" diye Casalini, bir sene sonra da kızı Dafne'yi dünyaya getirdi.
Ancak Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, 2016 yılında boşandı. Boşandıktan bir sene sonra yeniden bir araya gelen ve Bodrum'da ortak olan çift, yeniden evlendi.
"ANLATILMAZ YAŞANIR"
Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, boşandıktan tam 10 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdu. Nikahta üzerinde yıldızlar bulunan siyah bir mini elbise giyen Casalini, kombinini tül duvakla tamamladı.
Nikah masasında çekilen fotoğraflarını ve kızları Dafne'yle verdikleri pozu takipçileriyle paylaşan Casalini, “Anlatılmaz yaşanır” notunu düştü.
HANDE YENER'DEN TEBRİK MESAJI
Uzun yıllar önce vegan olduğunu açıklayan 56 yaşındaki Zeynep Casalini'nin paylaşımına birçok tebrik yorumu geldi.
Şarkıcı Hande Yener de meslektaşına “Tebrikler Zeynepçiğim. mutluluklar diliyorum” diye seslendi.
ZEYNEP CASALINI KİMDİR?
Zeynep Casalini'nin müzik hayatı lise yıllarında başladı. İtalya ve İngiltere'deki çalışmaları sonrası Türkiye'ye dönen Casalini Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu gibi birçok ismin vokalliğini yaptı. 2004 yılında kendi albümünü çıkaran şarkıcı, “Duvar”, “Köprüler”, “Ne Yapsam” ve “Dokunma Bana” şarkılarıyla tanındı. Gözlerden uzak bir yaşam süren Casalini, müzik çalışmalarını sürdürüyor.