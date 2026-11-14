Zeynep Casalini eski eşiyle evlendi. Seneler sonra ikinci nikah

Oyuncu Deniz Türkali ile İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini'nin kızı olan şarkıcı Zeynep Casalini , 2010 yılında restoran işletmecisi Tahsin Berk'le Bodrum'da evlenmişti.

Evlendikten sonra yaptığı açıklamada eşi için “Şu an çok güzel bir evlilik yaşıyorum. Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi. Hayatı algılayışı, duruşu, fikirleri, her şeyi bana büyüleyici geldi" diye Casalini, bir sene sonra da kızı Dafne'yi dünyaya getirdi.

Ancak Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, 2016 yılında boşandı. Boşandıktan bir sene sonra yeniden bir araya gelen ve Bodrum'da ortak olan çift, yeniden evlendi.