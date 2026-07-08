Zigana Dağı eteklerinde bir doğa harikası. Sıcaktan kaçan oraya koştu
08.07.2026 10:06
Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, kavurucu sıcaklardan uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oldu.
Torul ilçesi Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana Dağı'nın yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, sıcaktan kaçanların adresi oldu.
Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alması, etrafındaki çam ormanlarının yeşil dokusu ve temiz havasıyla "Huzur veren mekan" ve "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen 2024 metre yükseklikteki tabiat parkı, yaz mevsiminde yoğun ilgi görüyor.
Gümüşhane ve Trabzon'a 45 dakika mesafedeki parka gelenler, bölgedeki serin hava sebebiyle mont giymek zorunda kaldı.
Limni Gölü Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerin biri “Trabzon'un sıcağından kaçarak geldiğimiz bu serin yerde çok güzel karşılandık. Doğası, havası, yeşilliği ve gölüyle birçok güzelliği bir arada bulabildiğimiz bir yer oldu. Yaz sıcaklarının yoğun olduğu günlerde böyle serin bir yerde olmaktan memnun kaldık” dedi.
Bir başka ziyaretçi ise "Trabzon'daki sıcak ve bunaltıcı havanın aksine burada çok güzel ve serin bir hava var" derken, diğer vatandaşlar da göl ve ağaçlık alanların çok güzel bulduklarını belirtti.
İngiltere'den gelen ve ailesiyle Bursa'dan Karadeniz turuna çıkan bir başka vatandaş ise "Ziyaretçiler buraya gelirken yanlarına ceket almayı unutmasınlar" ifadelerini kullandı.
Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği 2 bin 24 metre rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli turistlerin yanı sıra farklı ülkelerden turistleri de ağırlıyor.