Zigana Dağı eteklerinde bir doğa harikası. Sıcaktan kaçan oraya koştu

Torul ilçesi Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana Dağı'nın yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, sıcaktan kaçanların adresi oldu.

Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alması, etrafındaki çam ormanlarının yeşil dokusu ve temiz havasıyla "Huzur veren mekan" ve "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen 2024 metre yükseklikteki tabiat parkı, yaz mevsiminde yoğun ilgi görüyor.