Zihni Göktay'a veda. Güle güle koca çınar
07.07.2026 09:35
Son Güncelleme: 07.07.2026 10:33
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, vefat etti. Bugün son yolcuğuna uğurlanan Göktay'ın naaşı anma töreni için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi.
28 yıl boyunca rol aldığı "Lüküs Hayat" ile hafızalara kazınan ve 50 yılı aşkın sanat yaşamına sayısız temsil sığdıran Zihni Göktay, 80 yaşında aramızdan ayrıldı. Geçen sene evi kentsel dönüşüme girdiği için huzurevine yerleşen Göktay'ın vefatını kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu.
Göktay'ın kızı paylaşımında “Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayan, soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız” ifadelerini kullandı.
İLK TÖREN HARBİYE'DE
Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Zihni Göktay için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor. Göktay'ın naaşı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi.
Anma töreni sonrası Göktay'ın cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
"DAHA UZUN YILLAR YAŞAYACAK GİBİ HİSSEDİYORDUM"
Anma töreni öncesi basın mensuplarına konuşan Suna Keskin, "Hakikaten çok üzgünüm. Ruhu şad olsun. Aslında hastalığını biliyorduk ama yine de sağlığına kavuşur diye düşünüyordum. Ama maalesef acı haberi aldık. Son yıllara kadar sağlığı iyiydi, etrafına neşe saçardı. Kimse ebediyen yaşamıyor ama sanki çok uzun yıllar yaşayacak gibi hissediyordum. Çok üzgünüm" dedi.
“ÇOK KIYMETLİ BİR TİYATRO İNSANIYDI”
Zihni Göktay ile "Biz Size Aşık Olduk" isimli dizide tanıştıklarını ve baba kızı oynadıklarını belirten Meltem Cumbul, “Ben kendisinin çok büyük bir hayranıydım. Birlikte çalıştıktan sonra dostluğumuz her zaman baki kaldı. En son da 2022'de Adana Altın Koza'da bir araya gelebildik. Çok önemli bir tiyatrocu, çok önemli bir oyuncu, geleneksel tiyatronun taşıyıcılarından. Dolayısıyla onu kaybetmenin üzüntüsünü taşıyoruz hepimiz. Çok kıymetli bir tiyatro insanıydı” ifadelerini kullandı.
Ayşe Kökçü ise “İnanamıyorum. O kadar çok anılar, yaşanmışlıklar var ki… İnsanın inanası gelmiyor. Ben Bodrum'daydım. 10 gün önce bilet almıştım İstanbul'a gelmem gerekiyordu ve buraya, cenazeye geldim. O bilet cenaze için alınmış. Nurlarda uyusun arkadaşım” şeklinde konuştu.
GEÇTİĞİMİZ SENE HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ
Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybeden usta oyuncu, evi kentsel dönüşüme girince Maltepe'de bir huzurevine yerleşmişti.
Huzurevine kendi rızasıyla geldiğini ve burada mutlu olduğunu söyleyen Göktay, “Buraya kesinlikle kendi rızam ile geldim. Evlatlarım asla istemedi. Bilakis onlar kendileriyle kalmamı istedi" ifadelerini kullanmıştı.
Tiyatronun kendisi için ekmek teknesi olduğunu ifade eden Göktay, “Çok şükür kimseye muhtaç değiliz. 28 yıl ‘Lüküs Hayat’ oynadım ama hiç lüks bir hayat sürmedim. Ona da özenmedim. Şükürler olsun ki çocuklarımı tiyatrodan aldığım maaşla büyüttüm” demişti.
TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR
1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen usta sanatçı, Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Lise yıllarından tiyatroyal ilgilenmeye başlayan Göktay, ilk olarak Milli Türk Talebe Birliğinde Gogol'un Müfettişi adlı oyunda rol aldı. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çeviren Göktay, Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı.
Kariyerindeki en önemli kararı 1973'te veren Göktay, artık İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, On İki Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü gibi oyunca rol aldı. Bir yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te “Lüküs Hayat” sahnelendi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan “Lüküs Hayat” çok sevildi.
Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi.
Sunal ve Göktay 1976'da “Meraklı Köfteci”, “Tosun Paşa” ve “Atla Gel Şaban" filmlerinde birlikte rol aldı.
1978'de Sevinç hanım ile evlendi. Zeynep ve Ömer adında 2 evlat sahibi oldu. Çalışma azmi ve sanat aşkı 80'lerin sonunda onu televizyona itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler, Yazlıkçılar, Ulan İstanbul gibi onlarca dizide rol aldı. Daha sonra 7 Kocalı Hürmüz, Çalgı Çengi İkimiz gibi filmlerde de boy gösterdi.
Ne tiyatro sahnesinden ne sinemadan ne de seslendirme yapmaktan vazgeçen Göktay, ilerleyen yaşına rağmen o sahneden inmedi. Usta oyuncu sonra olarak “Cihat Tamer ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş” ve “Gidiş Dönüş Moskova” adlı oyunlarla izleyici karşısına çıktı.