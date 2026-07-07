Zihni Göktay'a veda. Güle güle koca çınar

Anma töreni öncesi basın mensuplarına konuşan Suna Keskin, "Hakikaten çok üzgünüm. Ruhu şad olsun. Aslında hastalığını biliyorduk ama yine de sağlığına kavuşur diye düşünüyordum. Ama maalesef acı haberi aldık. Son yıllara kadar sağlığı iyiydi, etrafına neşe saçardı. Kimse ebediyen yaşamıyor ama sanki çok uzun yıllar yaşayacak gibi hissediyordum. Çok üzgünüm" dedi.

“ÇOK KIYMETLİ BİR TİYATRO İNSANIYDI”

Zihni Göktay ile "Biz Size Aşık Olduk" isimli dizide tanıştıklarını ve baba kızı oynadıklarını belirten Meltem Cumbul, “Ben kendisinin çok büyük bir hayranıydım. Birlikte çalıştıktan sonra dostluğumuz her zaman baki kaldı. En son da 2022'de Adana Altın Koza'da bir araya gelebildik. Çok önemli bir tiyatrocu, çok önemli bir oyuncu, geleneksel tiyatronun taşıyıcılarından. Dolayısıyla onu kaybetmenin üzüntüsünü taşıyoruz hepimiz. Çok kıymetli bir tiyatro insanıydı” ifadelerini kullandı.

Ayşe Kökçü ise “İnanamıyorum. O kadar çok anılar, yaşanmışlıklar var ki… İnsanın inanası gelmiyor. Ben Bodrum'daydım. 10 gün önce bilet almıştım İstanbul'a gelmem gerekiyordu ve buraya, cenazeye geldim. O bilet cenaze için alınmış. Nurlarda uyusun arkadaşım” şeklinde konuştu.