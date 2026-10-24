Ziya Gökalp'in doğumunun 150'nci yılına özel sergi. Milli Kütüphane'de açıldı

Ziya Gökalp’i doğumunun 150'nci yıl dönümünde farklı etkinlik ve çalışmalarla anmaya, anlamaya ve anlatmaya devam ettiklerini belirten Ersoy, son olarak Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” eserinin tanıtım toplantısında bir araya geldiklerini hatırlattı.

Eserin Özbek, Kazak, Azerbaycan, Kırgız ve Türkmen olmak üzere Türkçenin beş ayrı lehçesinde yayımlandığını aktaran Ersoy, bu kez Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Millî Kütüphane Hazineleri: Ziya Gökalp Sergisi”ni ziyaretçilerle buluşturduklarını söyledi.

Millî Kütüphane koleksiyonlarından yararlanılarak hazırlanan serginin “Ziya Gökalp’in Hayatı”, “Eserleri ve Fikrî Dünyası”, “Türk Siyasi Hayatına Etkileri ve İdari Görevleri”, “Düşünce Dünyamıza Yansımaları ve Hakkında Yazılanlar” ile “Ziya Gökalp Haberleri” başlıkları altında beş ana bölümden oluştuğunu bildirdi.

Ersoy, sergide Gökalp’in hayatının, ilmî ve fikrî çalışmalarının, siyasi şahsiyetinin ve sonraki nesillere etkilerinin bütünlüklü bir bakış açısıyla ele alındığını ifade etti.