Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ikinci çocuğuna hamile

Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, son zamanlarda çıkan hamilelik iddialarını hafta sonu giydiği bir kıyafetle doğrulamış oldu.

25 yaşındaki oyuncu, hafta sonu şarkıcı eşi Joe Jonas (32) ile birlikte Los Angeles sokaklarında yürürken büyüyen karnını ortaya çıkaran bir kıyafetle kameralara yansıdı.

Turner böylelikle ikinci çocuğuna hamile olduğu iddialarını doğrulamış oldu.

BÜYÜYEN KARNIYLA DİKKAT ÇEKTİ



Ünlü oyuncunun, büyüyen göbeği ve elini karnına koyarak gezmesi de objektiflere yansıdı.



Jonas, kızları Willa’yı kucağında taşırken, Turner’ın keyifli halleri de dikkat çekti.



Oyuncu, karnını ortaya çıkaran şeffaf beyaz kolsuz bluzuyla ışıl görünüyordu.