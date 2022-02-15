Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ikinci çocuğuna hamile

Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan Game of Thrones yıldızı İngiliz oyuncu Sophie Turner ikinci çocuğuna hamile.

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 15:14 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 15:39

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ikinci çocuğuna hamile

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Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, son zamanlarda çıkan hamilelik iddialarını hafta sonu giydiği bir kıyafetle doğrulamış oldu.

25 yaşındaki oyuncu, hafta sonu şarkıcı eşi Joe Jonas (32) ile birlikte Los Angeles sokaklarında yürürken büyüyen karnını ortaya çıkaran bir kıyafetle kameralara yansıdı.

Turner böylelikle ikinci çocuğuna hamile olduğu iddialarını doğrulamış oldu. 

BÜYÜYEN KARNIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun, büyüyen göbeği ve elini karnına koyarak gezmesi de objektiflere yansıdı.

Jonas, kızları Willa’yı kucağında taşırken, Turner’ın keyifli halleri de dikkat çekti.

Oyuncu, karnını ortaya çıkaran şeffaf beyaz kolsuz bluzuyla ışıl görünüyordu.

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