Game of Thrones yıldızı Sophie Turner gelen yoruma kayıtsız kalamadı

Turner, takipçisine “Ah... Kusura bakmayın, bazen insanların kendi başlarına düşünemediklerini unutuyorum. Belki de çocuklar o gün babalarındaydı?'' yanıtını verdi.

Ancak Turner'ın konser paylaşımına gelen “Sanırım iki çocuğu olduğunu unuttu” yorumu, 29 yaşındaki oyuncuyu kızdırdı.

Turner ve Jonas, 2019 yılında evlenmiş ancak 2023’te boşanma kararı almıştı. Boşanma süreci zorlu bir velayet mücadelesine dönüşse de, çift sonunda ortak velayet konusunda anlaşmaya vardı.

Sophie Turner şu sıralar İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile birlikte olduğu iddialarıyla gündemde. Çocuklarının velayetini Joe Jonas ile paylaşan Turner, Joe'nun Los Angeles’ta yaşadığını ve çocukların zaman zaman onunla birlikte olduğunu vurguladı.



Bekar bir anne olarak hayatını sürdüren Turner, Harper’s Bazaar dergisine verdiği röportajda, kızlarına örnek bir anne figürü olmak istediğini belirtmişti. Turner, “Çocuklarımın sosyal hayatı olan, işini seven, kariyerinde başarılı bir kadını görmesini istiyorum'' ifadelerini kullandı.