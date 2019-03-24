Yapımcı ve yönetmen Gani Müjde, Kağıthane'de beş katlı bina yaptırdı. Sabah’ın haberine göre, henüz kimseye kiraya verilmeyen binaya geçtiğimiz aylarda hırsız girdi. Binadaki kombilerden musluk bataryalarına pek çok demirbaş eşya çalındı. İnceleme yapan polis, parmak izinden kısa sürede hırsızı yakaladı.



“PİŞMANIM” DEDİ

Savcılığa ifade veren F.K, suçunu kabul etti. Hakkında hırsızlık suçundan dava açılan F.K, geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı, “Pişmanım” dedi. Gani Müjde ise “4 bin 500 liramı ödesin, affedeyim” dedi. F.K. serbest kaldı.