GastroANTEP için geri sayım

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin (GastroANTEP) dördüncüsünü 16-19 Eylül tarihleri arasında Festival Park’ta gerçekleştirecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenleyeceği GastroANTEP öncesi kent esnafı ve odalarla “GastroANTEP Tanıtım ve İstişare Toplantısı” Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda festivalin bu yıl diğerlerinden daha farklı bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, esnafın geçirdiği zor günler sonrası hareketlenerek ekonomik anlamda bir can simidi görevi göreceğinin altı çizildi.



Toplantıda GastroANTEP’in geçmişi ve geleceği hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey tarafından yapılan sunumda, gastronominin GastroANTEP’e dönüş hikayesi anlatıldı. Her yıl üzerine koyarak ilerleyen bir festival için bu sene yapılması gerekenler aktarılırken, strateji, rekabet etme gücü, Gaziantep’in metropolitan alanı, üretim, ihracat, tarih ve kültür, yemek kültürü, ürüne dayalı ülkeler, Gaziantep geleneksel ürün haritası gibi konu başlıkları sunumda önce çıktı.



Festival Park’ta kurulacak alanda bu yıl ki konserlerin programı da belirlendi. GastroANTEP heyecanını yukarıya taşıyacak konserlerde Türk rock şarkıcısı ve hayırsever Haluk Levent, seslendirdiği şarkılarla beğeni toplayan Zeynep Bastık, sergilediği performanslarla taktir alan rock grubu Kolpa, ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan yer alacak.

Festival programı ve etkinlikler belirlendi.

Bu senede de diğer senelerde olduğu gibi GastoAntep’in coşkusu Festival Korteji ve meşalesi ile Gaziantep’i gezerek başlayacak. Ayrıca İspanya, İtalya, Almanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 yabancı, 20 Türk, 40 şef workshoplar sergileyecek, panellerde bilgilerini paylaşacak. Öte yandan Türkiye’nin önemli restoran ve otel profesyonelleri, gıda firmaları, gastronomi yazarları ile yapılacak söyleşilerde gastronomi sektörünün gelişimi, dönüşümü ve gelecekte geçeceği süreçler masaya yatırılacak.



“BİZ AVRUPA’DA Kİ GASTRONOMİ ŞEHİRLERİYLE YARIŞIYORUZ”



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada artık şehir milliyetçiliği yapılmayarak, komşularla yarışılmadığı aktararak, “Biz bölgesel kalkınmadan bahsediyoruz. Eğer beraber olursak bu daha fazla ekonomik güç, daha fazla ihracat, daha fazla turist demek. Bu bölgesel kalkınma ve destinasyon. Biz artık hiçbir komşumuzu rakip olarak görmüyor, birbirimizi tamamlamamız gerektiğine inanıyoruz. Dünya’da gastronomi şehirleri var. Biz Avrupa’da ki gastronomi şehirleriyle yarışıyoruz" dedi.