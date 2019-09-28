Usta şeflerin ellerinden çıkan birbirinden güzel lezzetleri bir kez daha en iyi şekilde misafirlerine sunacak olan Akra, 3. Uluslararası Meze Festivali ile damaklarda unutulmayacak bir tat bırakmayı hedefliyor. Lezzetleri kadar sunumlarıyla da birer sanat eserine dönüşecek mezeler, festival süresince damak tadınızın yanı sıra estetik dokunuşlarıyla da görsel bir şölene dönüşecek.

Türkiye’den ve yurtdışından yoğun katılımla gerçekleşecek festival; alanında en iyi 16 mekanı bir araya getirerek, dünyaca ünlü mezeleri, uzman şeflerin eşsiz sunumlarıyla Antalya’da gastronomi meraklılarıyla buluşturacak.

ANTALYA DÜNYACA ÜNLÜ MEKANLARI AĞIRLIYOR



18 Ekim tarihinde Akra’da gerçekleşecek 3. Uluslararası Meze Festivali’ne Türkiye’yi temsilen 7 Mehmet, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri, Do&Co, Firuze, Hatay Sultan Sofrası, Kiss The Frog, Lokanta Kru, OD Urla, Parkfora, Trilye ve Vonalı Celal Restaurant katılacak. Festivalde yurtdışından ise Alexandra’s Restaurant, Alexis Restaurant, Farma Restaurant, Niazi’s ve SLC de kendilerine özgü dokunuşlarla hazırlayacakları mezeleri lezzet tutkunları ile buluşturacak.



Festivale katılacak 16 mekanın usta şefleri tarafından hazırlanacak 32 meze çeşidi ile misafirlerini keyifli bir lezzet yolculuğuna çıkaracak olan Akra, 3. Uluslararası Meze Festivali’nin biletlerini Biletix üzerinden satışa sundu.





MEZE TARİHİ



Uluslararası Meze Festivali kapsamında Antalya’da bulunan gurme – yazar Mehmet Yaşin ise Cumartesi günü saat 16.00’da Akra Urban Social Lounge’da 44.’sü gerçekleştirilecek Akra Talks’un konuğu olacak. Meze Festivali Düzenleme Kurulu Başkanı, Gazeteci Mehmet Yalçın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu keyifli sohbette “Meze Tarihi” teması ele alınacak.

FESTİVALİN BU YILKİ SÜRPRİZİ



Festivalin bu yılki sürprizi ise 2019 Sca Türkiye Türk Kahvesi (Cezve) Şampiyonası’nda Türkiye 2.’liğini kazanan Barista Atilla Narin’in Krotontrop Kolombiya Inga Aponte, Caferino, Caffe Vergnano Turkish Coffee ve kendi adını taşıyan Atilla Narin isimli 4 özel kahve harmanının tadımı olacak.



Alanında öncü saygın işletmelerin birbirinden güzel spesiyellerini tatma fırsatı bulacağınız festival, meze severleri 18 Ekim’de Akra Hotels’in bahçesinde unutmayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkaracak.