Gault & Millau Türkiye seçkisi açıklandı. Doğuş Grubu 26 ödül aldı

İlk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni tarafından yayımlanan Gault & Millau rehberi, dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor.

Her yıl Türkiye'de de yapılan çalışmaların ardından hazırlanan seçki, "Gault & Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödülleri"nin sahipleri de Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle duyuruldu.

Gault & Millau Türkiye seçkisine giren şeflere, restoranlara ve otellere farklı kriterlerle belirlenen ödüller verildi. Doğuş Grubu restoranları da 26 ödülün sahibi oldu.

Doğuş Yeme- İçme Turizm Perakende Grubu Direktörü Çetin Kolukısaoğlu, "Bizim için Gault & Millau ödül töreni çok değerli. Bazıları "Toque" (şapka) derecelendirmesi, bazıları da özel ödüller olmak üzere bu akşam 26 tane farklı ödül aldık" dedi.

Ünlü pastaları, klasik İtalyan tatlıları ve özel kahveleriyle öne çıkan "Cova" en iyi pastane ödülünü aldı. Maçakızı'ndan Aret Sahakyan'a da en iyi şef ödülü verildi.

Şef Aret Sahakyan, "Hakikaten büyük bir başarı... Bu 3 ödülle beraber güzel bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

1927 yılından bu yana Türk ve Osmanlı lezzetlerini misafirleriyle buluşturan "Borsa Restoran" da en iyi Türk mutfağı olarak seçkiye girdi.