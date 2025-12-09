Gault & Millau Türkiye seçkisi açıklandı. Doğuş Grubu 35 ödül aldı
09.12.2025 12:28
Son Güncelleme: 11.12.2025 11:21
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın prestijli gastronomi rehberlerinden biri olan Gault & Millau, Türkiye seçkisi açıklandı. Ödül gecesinde Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu, 11 kategoride toplam 35 ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.
1969 yılında Paris’te yayımlanmaya başlayan ve bağımsız değerlendirme kriterleriyle küresel gastronomi otoritelerinden biri olarak kabul edilen Gault&Millau, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğü titiz saha çalışmalarının sonuçlarını rehberine yansıttı. 2026 edisyonu, Türkiye’nin gastronomik çeşitliliğini, yaratıcılığını ve kalite standartlarını uluslararası arenada bir kez daha görünür kıldı.
DOĞUŞ YEME-İÇME TURİZM VE PERAKENDE GRUBU BAŞARILARINI TAÇLANDIRDI
Gece boyunca Türkiye’nin gastronomi alanındaki yenilikçi yaklaşımını temsil eden birçok marka ve şef ödüllendirildi. Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu bünyesindeki markalar, farklı kategorilerde kazandıkları ödüllerle grubun global gastronomi vizyonundaki lider konumunu pekiştirdi.
2026 Gault&Millau Ödülleri
Özel Ödüller
- En İyi Brunch: The Peninsula Istanbul – Executive Chef Andreas Block
- En İyi Hospitality: The Peninsula İstanbul
- En İyi Patisserie: Cova
- En İyi Sommelier / Otel: The Peninsula İstanbul – Nebiye Kaya
- En İyi Şef: Aret Sahakyan
- En İyi Türk Mutfağı: Borsa Restaurant – Umut Özkanca
Original Tables
- La Guérite/ D Maris Bay
HÔTEL Sélection
- Argos in Cappadocia
- D Maris Bay
- D-Resort Göcek
- Maçakızı
- The Peninsula İstanbul
1 Şapka – Gourmet Tables
- 29
- D’Breeze / D-Resort Göcek
- Da Mario Etiler
- Frankie / Bar
- Gina
- Günaydın Etiler
- Lacivert
- Liman İstanbul
- Masa Restaurant
- Parle Restaurant
- Sait Bodrum
- Seki / Argos in Cappadocia
- Zuma Bodrum
2 Şapka – Gourmet Tables
- Biz İstanbul
- Borsa Restoran
- Cova
- Frankie Restaurant
- Nahita / Argos in Cappadocia
- Nusr-Et Etiler
- Roka İstanbul
- Zuma İstanbul
3 Şapka – Excellent Tables
- Ayla – Aret Sahakyan
- Maçakızı
GASTRONOMİDE GLOBAL MÜKEMMELİYET
Gault&Millau, yalnızca yemeklerin lezzetini değil; hizmet kalitesinden atmosfere, sunumdan genel misafir deneyimine kadar pek çok kriteri objektif olarak değerlendiren bağımsız bir otorite niteliği taşıyor. Türkiye’nin rehberdeki güçlü varlığı, ülkenin gastronomi alanındaki yenilikçi duruşunu küresel çapta daha görünür kılarken, yaratıcı mutfak yaklaşımlarının uluslararası kabulünü de hızlandırıyor.
ÇIRAĞAYN SARAYI'NDA UNUTULMAZ GECE
Tören, Çırağan Sarayı’nın büyüleyici atmosferinde; gastronomi dünyasının önde gelen şefleri, sektör profesyonelleri, marka temsilcileri ve gastronomi tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.
Yoğun ilgi gören gecede Türkiye’nin gastronomik potansiyeli geniş bir perspektiften ele alınırken, açıklanan 2026 rehberi sektör için ilham verici bir vizyon sundu.
Gault&Millau 2026 Rehberi, Türkiye’nin mutfak kültürünü uluslararası ölçekte daha ileriye taşımaya yönelik güçlü bir adım niteliği taşıyor. (İLANDIR)