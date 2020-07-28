Gazpacho çorbası nedir, nasıl yapılır?

MasterChef'te yarışmacıların hazırladığı Gazpacho çorbası çiğ sebzelerden yapılan ve soğuk servis edilen bir İspanyol çorbasıdır.

Temelinin Romalılara kadar dayandığığı düşünülen Gazpacho çorbası ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Türkiye'de Gazpacho çorbasına benzer, soğuk olarak yenen İç Anadolu bölgesi kökenli ayran aşı çorbası ve cacık sayılabilir.

İspanyol Gazpacho çorbası tarifi için gereken malzemeler:



4 adet büyük boy domates

2 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

2 adet salatalık

1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

4 dilim ekmek içi

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı mayonez

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber



Nasıl yapılır?



Domates, biber, salatalık ve soğanı iri iri doğrayıp derin bir kaba alıyoruz. Sarımsağı ikiye bölüp ekliyoruz. Ekmek içi, limon suyu, zeytinyağ ve tuzu ekliyoruz. Tüm malzemeyi blenderdan geçiriyoruz. Farklı bir kabın üzerine bir süzgeç koyarak karışımı süzgeçten geçiriyoruz.

Dilerseniz damak zevkinize göre çorbayı açmak için su ilavesi yapabilir veya içindeki buz küpleriyle servis edebilirsiniz.



Püf noktası: Daha pürüzsüz ve yoğun kıvamda bir soğuk çorba elde etmek isterseniz püre haline getirdiğiniz çorba karışımını süzdükten sonra içebilirsiniz.