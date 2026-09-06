Gazze açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı, ünlü yönetmen siyasetle ilgili görüşlerini netleştirdi

Paris, Texas ve Mükemmel Günler gibi filmleriyle tanınan Alman yönetmen Wim Wenders, bu yılın başlarında Berlin film festivalinde büyük tepkiye neden olduktan sonra, Pazar günü film yapımcıları ve siyaset arasındaki ilişkiye dair görüşlerini açıklığa kavuşturdu.

İsviçreli mimar Peter Zumthor hakkındaki yeni filminin tanıtımını yaptığı Venedik'te konuşan ünlü yönetmen, yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

Gazze'deki savaş, Avrupa film festivallerinde sık sık siyasi bir tartışma konusu olmuş, bazı organizatörler, yönetmenler ve oyuncular gibi film sektörünün önde gelen isimlerine çatışma hakkındaki fikirleri sorulmuştu.

Şubat ayında Berlin film festivalinde jüri başkanı olarak görev yaparken Wenders, Gazze savaşı boyunca Almanya 'nın İsrail'e verdiği destekle ilgili bir soruya yanıt olarak, film yapımcılarının siyaset alanına tam olarak giremeyeceklerini söylemesinin ardından bu açıklaması hayranları tarafından fazla apolitik bulunmuştu.

"BİZ POLİTİKACILARIN TAM TERSİYİZ"

Wenders, Venedik Film Festivali'nde görüşlerini yeniden gözden geçirip geçirmediği sorulduğunda, "O zaman söylediğim şey şuydu: Biz film yapımcıları olarak politikacıların tam tersiyiz. Empatiye sahibiz. Politikacılar empati olmadan çalışırlar," dedi.

"Biz siyasetçi zihniyetiyle değil, empati sahibi insanların zihniyetiyle çalışıyoruz. Ve biz bir şeyleri değiştirmeye odaklanmış durumdayız. Bunu tekrar söylüyorum ve umarım beni yanlış anlayıp siyasetten uzak durmamız gerektiğini söylemiyorsunuzdur, çünkü biz tam tersini yapıyoruz. Biz panzehiriz." diye ekledi Wenders.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Venedik Film Festivali'nin açılış basın toplantısında jüri başkanı Maggie Gyllenhaal konuya değinerek filmlerin temelde inkar edilemez bir şekilde politik olduğunu belirtti.