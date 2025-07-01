Gebelikte düşük riskini tahmin eden test geliştirildi

İngiltere'de bilim insanları, kadınların rahim zarında düşüklere neden olan anormallikleri tespit edebilen bir test geliştirdiklerini duyurdu.



Birden çok gebeliği düşükle sonuçlanan kadınlar için bu test, yeni tedavilerin önünü açabilir.



Warwick Üniversitesi'nden bir ekip, defalarca düşük yapmış olan bazı kadınlarda embriyonun yerleşmesi için güvenli bir alan oluşturması gereken rahim zarının normalin dışında özellikler gösterdiğini ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre bilim kuruluşları bu bulguların travma ve hayal kırıklığı yaratan düşükleri açıklamaya yardımcı olabileceğini söylüyor.



Yaklaşık her altı hamilelikten biri, çoğu ilk 12 haftada olmak üzere, düşükle sonuçlanıyor. Her bir düşük, bir sonraki hamilelikte de düşük riskini artırıyor.



HAKKINDA FAZLA ŞEY BİLİNMİYORDU

Bugüne kadar bu alanda yapılan çalışmaların çoğu embriyonun kalitesine odaklandığı için rahim zarının rolü hakkında çok fazla şey bilinmiyordu.



Warwick Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Dr. Jo Muter, "Birçok kadına sadece şansının yaver gitmediği söyleniyor. Ancak bizim bulgularımız rahmin, hamilelik oluşmadan önce düşük için uygun ortamı yaratma kapasitesinin olduğunu gösteriyor" diyor.



Rahim zarının görevi, hamilelik boyunca üzerindeki hücreleri bebeğe destek olan bir yapıya dönüştürüp, embriyonun gelişmesine yardımcı olmak. Ancak rahim zarının vermesi gereken bu tepkide sorunlar olursa, destekleyici ortam yaratılamıyor ve kanama ile düşük ihtimali artıyor.

Bu sebeple ekip, yeni bir test geliştirerek rahim zarının embriyoya vereceği tepkileri ölçüyor.



Şu an pilot uygulama Coventry & Warwickshire Üniversite Hastanesi'nin düşük araştırmaları merkezinde binden fazla kadın üzerinde deneniyor.



Dr. Muter, testin bir sonraki aşamasının her bir özel durum için uygun ilaç tedavisinin bulunması olduğunu söylüyor.