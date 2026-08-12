Gece Gündüz 11 Ağustos 2026
12.08.2026 08:24
NTV
Gece Gündüz programının 11 Ağustos 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
NTV ekranlarında yayınlanan "Gece Gündüz", kültür ve sanat gündemini mercek altına alıyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 11 Ağustos 2026'da yayınlanan bölümü...
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