Gece Gündüz 14 Ekim 2026
15.10.2026 10:09
NTV
Gece Gündüz programının 14 Ekim 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
Ömer Vatanartıran’ın sunumuyla ekranlara gelen "Gece Gündüz", kültür ve sanat gündemini mercek altına alıyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor.
İşte Gece Gündüz'ün 14 Ekim 2026'da yayınlanan bölümü…
Gece Gündüz 14 Ekim 2026 bölümünü izleyin:
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