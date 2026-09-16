Gece Gündüz 15 Eylül 2026
16.09.2026 08:32
NTV
Gece Gündüz programının 15 Eylül 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
"Gece Gündüz", Ömer Vatanartıran’ın sunumuyla kültür ve sanat gündemini mercek altına alıyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 15 Eylül 2026'da yayınlanan bölümü…
Gece Gündüz 15 Eylül 2026 bölümünü izleyin:
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