Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz ’de… Gece Gündüz Türkiye ’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 18 Ağustos 2026'da yayınlanan bölümü...

Gece Gündüz 18 Ağustos 2026 bölümünü izleyin: