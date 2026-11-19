Gece Gündüz 18 Kasım 2026
19.11.2026 10:07
NTV
Gece Gündüz programının 18 Kasım 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
Sanat, müzik, tiyatro, sinema, moda ve edebiyat alanlarındaki gelişmeleri ekranlara taşıyan "Gece Gündüz", gündemin öne çıkan başlıklarını izleyiciyle buluşturuyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor.
İşte Gece Gündüz'ün 18 Kasım 2026'da yayınlanan bölümü…
Gece Gündüz 18 Kasım 2026 bölümünü izleyin:
Video haber
Haberin devamı