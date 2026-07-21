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Gece Gündüz 20 Temmuz 2026

21.07.2026 08:16

Gece Gündüz 20 Temmuz 2026
NTV

Gece Gündüz programının 20 Temmuz 2026 tarihli bölümü yayınlandı.

NTV - Haber Merkezi
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Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 20 Temmuz 2026'da yayınlanan bölümü...

Gece Gündüz 20 Temmuz 2026 bölümünü izleyin:

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