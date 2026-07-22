Gece Gündüz 21 Temmuz 2026
22.07.2026 08:08
Son Güncelleme: 22.07.2026 08:16
NTV
Gece Gündüz programının 21 Temmuz 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 21 Temmuz 2026'da yayınlanan bölümü...
Gece Gündüz 21 Temmuz 2026 bölümünü izleyin:
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