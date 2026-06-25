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Gece Gündüz 24 Haziran 2026

25.06.2026 08:57

Gece Gündüz 24 Haziran 2026
NTV

Gece Gündüz programının 24 Haziran 2026 tarihli bölümü yayınlandı.

Aydın Kayar
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Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 24 Haziran 2026'da yayınlanan bölümü...

Gece Gündüz 24 Haziran 2026 bölümünü izleyin:

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