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Gece Gündüz 26 Ekim 2026

27.10.2026 10:13

Gece Gündüz 26 Ekim 2026
NTV

Gece Gündüz programının 26 Ekim 2026 tarihli bölümü yayınlandı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Kültür ve sanat gündemini mercek altına alan "Gece Gündüz", Ömer Vatanartıran’ın sunumuyla izleyiciyle buluşuyor.

Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor.

 

İşte Gece Gündüz'ün 26 Ekim 2026'da yayınlanan bölümü…

 

Gece Gündüz 26 Ekim 2026 bölümünü izleyin:

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