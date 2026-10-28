Gece Gündüz 27 Ekim 2026
28.10.2026 09:34
NTV
Gece Gündüz programının 27 Ekim 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
Kültür ve sanat gündemini mercek altına alan "Gece Gündüz", Ömer Vatanartıran’ın sunumuyla izleyiciyle buluşuyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor.
İşte Gece Gündüz'ün 27 Ekim 2026'da yayınlanan bölümü…
Gece Gündüz 27 Ekim 2026 bölümünü izleyin:
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