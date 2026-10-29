Gece Gündüz 28 Ekim 2026
29.10.2026 08:25
NTV
Gece Gündüz programının 28 Ekim 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
Ömer Vatanartıran’ın sunduğu "Gece Gündüz", kültür sanat dünyasındaki gelişmeleri ekrana taşıyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor.
İşte Gece Gündüz'ün 28 Ekim 2026'da yayınlanan bölümü…
Gece Gündüz 28 Ekim 2026 bölümünü izleyin:
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