Gece Gündüz 29 Eylül 2026
30.09.2026 09:22
NTV
Gece Gündüz programının 29 Eylül 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
Ömer Vatanartıran’ın sunumuyla ekranlara gelen "Gece Gündüz", kültür ve sanat gündemini mercek altına alıyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 29 Eylül 2026'da yayınlanan bölümü…
Gece Gündüz 29 Eylül 2026 bölümünü izleyin:
Video haber
Haberin devamı