Gece Gündüz 30 Eylül 2026
01.10.2026 09:57
NTV
Gece Gündüz programının 30 Eylül 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
Kültür ve sanat gündemini mercek altına alan "Gece Gündüz", Ömer Vatanartıran’ın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 30 Eylül 2026'da yayınlanan bölümü…
Gece Gündüz 30 Eylül 2026 bölümünü izleyin:
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