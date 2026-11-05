Gece Gündüz 4 Kasım 2026
05.11.2026 09:40
NTV
Gece Gündüz programının 4 Kasım 2026 tarihli bölümü yayınlandı.
Sanat, müzik, tiyatro, sinema, moda ve edebiyat alanlarındaki gelişmeleri ekranlara taşıyan "Gece Gündüz", gündemin öne çıkan başlıklarını izleyiciyle buluşturuyor.
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor.
İşte Gece Gündüz'ün 4 Kasım 2026'da yayınlanan bölümü…
Gece Gündüz 4 Kasım 2026 bölümünü izleyin:
Video haber
Haberin devamı