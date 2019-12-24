Geceye Sefirin Kızı damgası

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı dün geceye damga vurarak sosyal medya ve reytinglerde dengeleri değiştirdi.

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Sefirin Kızı'nın çocuk yıldızı&nbsp;Beren Gençalp&nbsp;hakkında merak edilenler&nbsp;

Sefirin Kızı'nın çocuk yıldızı&nbsp;Beren Gençalp&nbsp;hakkında merak edilenler&nbsp;

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, aldığı yüksek reyting rakamları ile dikkat çekerken, sosyal medyada da dünya ve Türkiye gündemine damgasını vurdu.

Dizi, tüm kişiler izleyici kitlesinde 9.68 izlenme oranı ve 19,72 izlenme payı ile ikinci, 20+ABC1’de 10.04 izlenme oranı, 19,50 izlenme payı ile üçüncü ve AB izleyici kitlesinde 8,16 izlenme oranı, 17,78 izlenme payı ile sıralama listesinin üçüncü sırasında yer aldı.

İkinci bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı, #efeninkızı hashtag’i ile sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan dizisi oldu.

Twitter’da, dünya ve Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alan ve binlerce mesajın atıldığı dizide oyunculuklar da övgü aldı.

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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