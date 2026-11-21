Müzisyen Pınar Aylin ise uyku öncesinde lavanta yağı kullandığını anlattı. Lavantanın kendisinde sakinleştirici ve huzur verici bir etki yarattığını belirten Aylin, doğal yöntemlerden yararlanırken ölçülü davranılması gerektiğini vurguladı.

“UYKU APNESİ CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR”

Uyku apnesinin sağlık üzerindeki etkilerini de değerlendiren Prof. Dr. Taşkın Duman, hastalığın merkezi ve tıkayıcı olmak üzere iki temel türü bulunduğunu söyledi. Merkezi uyku apnesinin beynin solunumu kontrol eden mekanizmalarıyla ilişkili olduğunu belirten Duman, tıkayıcı uyku apnesinde ise fazla kilonun önemli bir risk faktörü olduğunu anlattı.

Uyku sırasında solunumun kesintiye uğrayabildiğini ifade eden Duman, eşlerin birbirlerinin uyku düzenini gözlemlemesinin ve olası solunum problemlerini fark etmesinin önemini vurguladı.