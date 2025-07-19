Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan lezzet: Şımşıpe dolması

Cizre tarih, kültürel, sanat ve edebiyatta olduğu gibi mutfak lezzetlerinde de birbirinden lezzetli yemekleri ile ön plana çıkıyor. 2017'de tescillenen Şımşıpe dolmasının geçmişi, MÖ 6 bin-7 bin yıllarına dayanıyor. Cizre'ye özgü bu yemek, kadınların sofralarından eksik etmediği bir tat haline geldi.

Halk arasında "eprox u dulma" diye anılan Şımşıpe dolması için soğan, patlıcan, domates ve kabak oyuluyor. Pancar veya asma yaprakları hazırlanırken, pirinç ile kıyma yıkanıp karıştırılarak baharat ekleniyor. Hazırlanan iç, sebzelere doldurulup pişirildikten sonra servis ediliyor.