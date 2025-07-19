Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan lezzet: Şımşıpe dolması
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sofralara konuk olan Şımşıpe dolması, adeta damak çatlatıyor.
Cizre tarih, kültürel, sanat ve edebiyatta olduğu gibi mutfak lezzetlerinde de birbirinden lezzetli yemekleri ile ön plana çıkıyor. 2017'de tescillenen Şımşıpe dolmasının geçmişi, MÖ 6 bin-7 bin yıllarına dayanıyor. Cizre'ye özgü bu yemek, kadınların sofralarından eksik etmediği bir tat haline geldi.
Halk arasında "eprox u dulma" diye anılan Şımşıpe dolması için soğan, patlıcan, domates ve kabak oyuluyor. Pancar veya asma yaprakları hazırlanırken, pirinç ile kıyma yıkanıp karıştırılarak baharat ekleniyor. Hazırlanan iç, sebzelere doldurulup pişirildikten sonra servis ediliyor.
Cizre mutfağının vazgeçilmezi olan Şımşıpe dolmasını diğer dolmalardan ayıran en önemli ayrıntı ise sumak suyunda kaynatılarak servis edilmesi.
Kültürün yaşatılması için aşçılık kursunda yöresel yemekler yaptıklarını aktaran koordinatör Hayriye Gönül Yalazan, ''Şımşıpe dolması bizim vazgeçilmezimizdir. Ben de bir kadın olarak soframdan eksik etmiyorum'' dedi.
Şımşıpe dolmasının sadece bir yemek değil, kültürün bir parçası olduğunu ifade eden Nur Hüda Pamukçu, "Sofralarımızın bolluk ve bereketinin sembolüdür. Annelerimizden, ninelerimizden öğrenmiş olduğumuz bu lezzeti gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur'' şeklinde konuştu.
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